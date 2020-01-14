Поврежденный участок водовода в Петербурге заменили после прорыва
Бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершили работы по монтажу нового участка водовода на проспекте Непокоренных, дом 49. Об этом во вторник, 14 января, сообщил представитель предприятия, обеспечивающего город услугами водоснабжения и водоотведения.
В воскресенье прорвало водовод на проспекте Непокоренных, поэтому подтопило дорогу. Приостановили движение транспорта. Вытекание водовода локализовали в 22.00, а в 23.00 восстановили давление воды на верхних этажах домов. Бригады «Водоканала» после откачки воды приступили к ремонту.
«Заменили поврежденный шестиметровый участок трубы диаметром 900 миллиметров», — добавили на предприятии.
В течение суток трубу заполнят водой и проведут гидравлические испытания, после чего приступят к санитарной обработке и промывке водовода. Затем рабочие восстановят участок дороги. Запуск водовода запланировали на четверг, 16 января. В это же день снимут ограничение движения транспорта в зоне ремонтных работ.
14 января – День Устава Санкт-Петербурга https://t.co/c9N1v22MQW— Санкт-Петербург (@gov_spb) 14 января 2020 г.