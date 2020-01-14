Поврежденный участок водовода в Петербурге заменили после прорыва

Бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершили работы по монтажу нового участка водовода на проспекте Непокоренных, дом 49. Об этом во вторник, 14 января, сообщил представитель предприятия, обеспечивающего город услугами водоснабжения и водоотведения.

В воскресенье прорвало водовод на проспекте Непокоренных, поэтому подтопило дорогу. Приостановили движение транспорта. Вытекание водовода локализовали в 22.00, а в 23.00 восстановили давление воды на верхних этажах домов. Бригады «Водоканала» после откачки воды приступили к ремонту.