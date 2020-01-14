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13:22   14 Января 2020
Россия

Поврежденный участок водовода в Петербурге заменили после прорыва

Поврежденный участок водовода в Петербурге заменили после прорыва

Бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершили работы по монтажу нового участка водовода на проспекте Непокоренных, дом 49. Об этом во вторник, 14 января, сообщил представитель предприятия, обеспечивающего город услугами водоснабжения и водоотведения.

В воскресенье прорвало водовод на проспекте Непокоренных, поэтому подтопило дорогу. Приостановили движение транспорта. Вытекание водовода локализовали в 22.00, а в 23.00 восстановили давление воды на верхних этажах домов. Бригады «Водоканала» после откачки воды приступили к ремонту.

«Заменили поврежденный шестиметровый участок трубы диаметром 900 миллиметров», — добавили на предприятии.

В течение суток трубу заполнят водой и проведут гидравлические испытания, после чего приступят к санитарной обработке и промывке водовода. Затем рабочие восстановят участок дороги. Запуск водовода запланировали на четверг, 16 января. В это же день снимут ограничение движения транспорта в зоне ремонтных работ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #дорога #водовод

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