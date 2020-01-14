Амнистия ко Дню Победы не коснется участников массовых беспорядков

Проект закона об амнистии, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который внесли в Госдуму представители ЛДПР, не предусматривает смягчения наказания участникам массовых беспорядков, применявшим насилие к представителям власти.

Как заявил с Федеральным агентством новостей депутат Государственной думы Евгений Федоров, он считает это предложение правильным. По мнению парламентария, участники массовых беспорядков, проявившие агрессию к представителям власти, под амнистию попадать не должны, так как в случае смягчения наказания за подобные преступления в обществе возникнет ощущение безнаказанности, что может быть очень опасно.

Депутат также добавил, что следовало бы, наоборот, поставить вопрос об ужесточении ответственности за подобные преступления, и в частности, за применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов, как в ходе московских протестов минувшим летом. Только путем ужесточения наказания за такие преступления можно не допустить кровавой революции, которую российские оппозиционеры пытаются устроить у нас в стране на деньги Запада.

«Не сомневаюсь, что мы еще столкнемся с попытками устроить у нас кровавую революцию. Это будет делаться путем создания хаоса и различных майданов, через сепаратизм и тому подобное. Эти попытки будут, и они будут усиливаться. Значит, от них нужно защищаться, поэтому нам необходимо ужесточение законодательства за подобные правонарушения», — подчеркнул Федоров.

По его словам, люди понимают, что, чем жестче закон, тем неотвратимее и серьезнее будет наказание за его нарушение, и представители молодежи предпочтут не ввязываться в неприятности, заняться чем-то другим.

«Поэтому, конечно, правильно, что мои коллеги не включили осужденных по таким статьям в проект амнистии. Если таких людей амнистировать, это порождает в обществе ощущение безнаказанности», — добавил Федоров.

Он также напомнил, что в России до сих пор никакого наказания не понесли люди, участвовавших в массовых беспорядках, которые в свое время привели к развалу Советского Союза, и в попытке государственного переворота в 1993 году участие принимали десятки тысяч людей и никто из них не был привлечен к ответственности.

«Все это привело к появлению у нас вируса безнаказанности, а это крайне опасно. Бороться с попытками устроить у нас майдан — это один из важнейших политических вопросов», — заключил депутат.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошла целая серия незаконных митингов, сопровождавшихся провокациями с целью устроить массовые беспорядки. Организаторами акций были блогер Алексей Навальный и его соратники – Илья Яшин, Любовь Соболь и другие. Правоохранительные органы приняли меры, чтобы не допустить массовые нарушения общественного порядка в центре российской столицы, задерживая откровенных провокаторов. Ряд нарушителей впоследствии был привлечен к административной ответственности, а лица, виновные в применении насилия по отношению к представителям власти, понесли соответствующее уголовное наказание. Проанализировав материалы о летних беспорядках в Москве, парламентская комиссия пришла к выводу, что незаконные акции проводились при активно участии западных структур, а беспорядки носили спланированный характер.