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13:06   14 Января 2020
Россия

Контроль за строительством Восточного ведется из космоса, заявил Чайка

Контроль за строительством Восточного ведется из космоса, заявил Чайка

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что строительство космодрома Восточный в Амурской области по инициативе Генеральной прокуратуры ведется из космоса. Он сообщил об этом в ходе торжественного мероприятия, посвященному 298-летию образования прокуратуры России.

«Во исполнение поручений руководства страны совершенствуется надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса. Например, по нашей инициативе контроль за строительством объектов космодрома Восточный совместно с Роскосмосом теперь обеспечивается со спутников посредством фото- и видеофиксации», — отметил Чайка.

Генпрокурор напомнил, что в прошлом году на борту Международной космической станции памятный вымпел Генеральной прокуратуры совершил более полутора тысяч оборотов вокруг Земли. Он был передан в музей Генпрокуратуры.

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Автор: Роман Самойлов
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