Контроль за строительством Восточного ведется из космоса, заявил Чайка

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что строительство космодрома Восточный в Амурской области по инициативе Генеральной прокуратуры ведется из космоса. Он сообщил об этом в ходе торжественного мероприятия, посвященному 298-летию образования прокуратуры России.

«Во исполнение поручений руководства страны совершенствуется надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса. Например, по нашей инициативе контроль за строительством объектов космодрома Восточный совместно с Роскосмосом теперь обеспечивается со спутников посредством фото- и видеофиксации», — отметил Чайка.

Генпрокурор напомнил, что в прошлом году на борту Международной космической станции памятный вымпел Генеральной прокуратуры совершил более полутора тысяч оборотов вокруг Земли. Он был передан в музей Генпрокуратуры.