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13:25   14 Января 2020
Весь мир

Встреча авиационных чиновников по сбитому «Боингу-737» прошла в Тегеране

Встреча авиационных чиновников по сбитому «Боингу-737» прошла в Тегеране

Авиационные чиновники Ирана, Украины и Канады провели встречу в Тегеране по расследованию авиакатастрофы украинского самолета. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Reuters

8 января украинский «Боинг-737» потерпел крушение, в результате которого погибли все 176 человек, которые находились на борту. Трагедия случилась из-за провокации США — по приказу Вашингтона в ночь на 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После убийства ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. 

В тот же день американский беспилотник, прикрывшись пассажирским лайнером, вторгся в воздушное пространство Ирана. Иранские ПВО по ошибке сбили самолет. Ранее также сообщалось, что в момент запуска ракет в небе над Тегераном находился самолет катарских авиалиний. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #канада #общество #весь мир #тегеран

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