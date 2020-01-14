Италия поддержала инициативу провести Берлинскую конференцию по Ливии

Италия поддержала инициативу как можно скорее провести международную конференцию по Ливии в Берлине. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил значимость прекращения огня в Ливии, но подчеркнул, что мера может быть рискованной без поддержки международного сообщества.

«Прекращение огня может быть рискованной мерой, если не будет подкреплено усилиями международного сообщества по обеспечению стабильности в Ливии. Именно поэтому мы разделяем мнение о важности ускорения Берлинского процесса», – сказал Конте.

Конте назвал переговоры, которые прошли в Москве 13 января, продолжением предыдущих усилий по урегулированию ливийского кризиса и отметил, что Берлинская конференция может определить дальнейший политический путь Ливии.

Конте оценил усилия России и Турции, благодаря которым процесс мирного урегулирования в Ливии сдвинулся с мертвой точки. Итальянский премьер отметил, что российско-турецкое соглашение привело к установлению режима прекращения огня и стало шагом к продолжению поисков окончательного решения ливийского вопроса.

13 января в МИД РФ прошли российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта в Ливии. В них участвовали глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали ввести в Ливии с 12 января режим прекращения огня и начать переговоры. .

Берлинская конференция по Ливии намечена на 19 января.