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13:28   14 Января 2020
Весь мир

Италия поддержала инициативу провести Берлинскую конференцию по Ливии

Италия поддержала инициативу провести Берлинскую конференцию по Ливии

Италия поддержала инициативу как можно скорее провести международную конференцию по Ливии в Берлине. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил значимость прекращения огня в Ливии, но подчеркнул, что мера может быть рискованной без поддержки международного сообщества.

«Прекращение огня может быть рискованной мерой, если не будет подкреплено усилиями международного сообщества по обеспечению стабильности в Ливии. Именно поэтому мы разделяем мнение о важности ускорения Берлинского процесса», – сказал Конте.

Конте назвал переговоры, которые прошли в Москве 13 января, продолжением предыдущих усилий по урегулированию ливийского кризиса и отметил, что Берлинская конференция может определить дальнейший политический путь Ливии.

Конте оценил усилия России и Турции, благодаря которым процесс мирного урегулирования в Ливии сдвинулся с мертвой точки. Итальянский премьер отметил, что российско-турецкое соглашение привело к установлению режима прекращения огня и стало шагом к продолжению поисков окончательного решения ливийского вопроса.

13 января в МИД РФ прошли российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта в Ливии. В них участвовали глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали ввести в Ливии с 12 января режим прекращения огня и начать переговоры. .

Берлинская конференция по Ливии намечена на 19 января.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #италия #ливия #берлин #конте

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