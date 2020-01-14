Facebook вновь проводит политическую чистку и удаляет посты о генерале Сулеймани

Instagram и Facebook удаляют посты пользователей, которые пишут про убитого Соединенными штатами иранского генерала Касема Сулеймани. Иранцы в возмущении от поведения «самой демократичной страны».

Так, была удалена запись иранского журналиста Хаялла Муаззина о том, что люди возлагают цветы генералу Сулеймани у посольства Ирана в Москве, ее удалили через сутки после публикации.

«Фейзбук блокирует и удаляет посты, фото связанные с Касем Сулеймани. Это называется свобода слова? выбор своего мнения?», — написал корреспондент.

Напомним, иранского генерала, командовавшего элитным спецподразделением Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) убили ночью на 3 января при помощи авиаудара по его кортежу. Убийство было совершено неподалеку от международного аэропорта Багдада по приказу американского президента Дональда Трампа. Вашингтон, игнорируя международное осуждение, не планирует извиняться и сравнивает Сулеймани с Бен Ладеном, несмотря на то, что первый активно боролся с терроризмом.

Известно также, что записи о Сулеймани удаляются не только в Facebook, но и в Instagram. Иранский футболист Алиреза Джаханбахш недавно сообщил о том, что с его странички был удален снимок Сулеймани.

Сами представители соцсетей объясняют такое поведение тем, что удалять информацию о генерале они обязаны в связи с американским законодательством. КСИР был объявлен террористической организацией на территории Соединенных штатов в апреле 2019 года.

В Тегеране крайне недовольны происходящем и призывают начать общенациональное судебное разбирательство против Instagram в знак протеста, передаю СМИ Ирана. Представитель правительства Ирана Али Рабиеи считает подобное поведение США «недемократическим».

«Instagram и Facebook принадлежат США. Посты о Касеме Сулеймани блокируются для того, чтобы люди не знали ничего об этом выдающемся генерале. Мои публикации были удалены», — рассказал он.

Рабиеи также отметил, что соцсетям не удалось заблокировать все хэштеги и записи, поэтому «в этой информационной войне они проиграли». По его мнению, «необдуманное» убийство Сулеймани приведет к концу правления Дональда Трампа, ведь он «закрыл двери переговоров с Ираном».

Американские сети нередко нарушают свободу слова, проводя политические чистки. К примеру, незадолго до выборов Facebook стал активно удалять странички и посты пользователей, которые критиковали демократов. Соцсеть удаляет и страницы россиян без объяснения причин. Выходит, что США заботятся о соблюдении собственных законов в сети, но игнорируют, например, российские. Ни одна из перечисленных площадок так и не выполнила требование российского законодательства об открытии офисов и хранению персональных данных россиян на территории РФ, пишет «ПолитЭксперт». Закон об устойчивом Рунете предполагает, что длительное подобное поведение может привести к закрытию данных площадок.