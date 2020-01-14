Россия успешно разрешит Ливийский конфликт благодаря сирийскому опыту, заявил политолог

Работа по мирному урегулированию ситуации в Ливии продолжается, заявили в Министерстве иностранных дел России. Политолог и военный эксперт Александр Перенджиев в своем интервью Федеральному агентству новостей заявил, что первые шаги к решению ливийского конфликта уже сделаны.

Сам факт того, что в Москве начались переговоры по ситуации в Ливии с участием глав оборонных и внешнеполитических ведомств Турции и России, а также представителей противоборствующих сторон в лице Файеза Сарраджа и фельдмаршала Халифы Хафтара говорит о том, что все стороны заинтересованы в мирном решении конфликта. Такую точку зрения выразил доцент кафедры политологи и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Это был, как говорится, первый подход к снаряду. И я считаю, вполне успешный, потому что перемирие, установленное в Ливии 12 января, никто не отменил. И потому что благодаря Москве, в очередной раз продемонстрировавшей готовность быть не просто миротворцем, а субъектом урегулирования наиболее тяжелых конфликтов, встретились непримиримые враги», — заявил Перенджиев.

По мнению военного эксперта, Россия имеет большой опыт в разрешении серьезных конфликтов благодаря Сирии, где был создан Центр по примирению враждующих сторон. Перенджиев напомнил, что в САР переговоры также начинались не совсем гладко, однако, после все же был найден компромисс.

«Сначала стороны будут обвинять друг друга, критиковать, но в дальнейшем будет найден компромисс. Главное, что первая встреча состоялась в Москве, и от следующей, которая пройдет в Берлине 19 января, никто не отказывается», — подчеркнул политолог.

Перенджиев заявил, что Европа понимает все плюсы сотрудничества с Россией в данном вопросе. Москва настроена на мирное разрешение ливийского противостояния, а не расшатывает и без того напряженную обстановку, как это делает Вашингтон. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заинтересована в урегулировании конфликта в Ливии, поскольку опасается повторения миграционного кризиса в Европе 2015 года из-за Сирии.

Напомним, что 19 января в Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоится международная конференция о разрешении конфликта в Ливии. Политик предложила эту инициативу президенту России Владимиру Путину в ходе встречи 11 января. Лидер РФ поддержал идею и заявил, что конференция может стать инструментом в решении конфликта в Ливии.