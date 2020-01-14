Голикова поручила обсудить проект закона о донорстве костного мозга

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и руководителю группы «Медицина и фармацевтика» Петру Родионову обсудить доработку законопроекта, связанного с донорством костного мозга. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Минздраву также поручено оповестить членов Совета о статусе региональных программ по развитию паллиативной помощи и необходимости улучшения нормативной правовой базы в связи с их выполнением, сказано в документе.

Отмечается, что во время первого заседания Совета в феврале 2020 года будут рассмотрены результаты индивидуального освидетельствования граждан, которые проживают в психоневрологических интернатах. Процедура проводилась работниками ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России.

Кроме этого, участники встречи планируют обсудить проблемные вопросы, связанные с разработкой законопроекта по распределительной опеке, говорится в протоколе.

Минюст РФ, в свою очередь, должен подготовить и представить на рассмотрение доклад по поводу ситуации с разработкой законопроекта, регулирующего вопросы распределительной опеки.