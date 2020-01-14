Трамп поддержал митинги в Иране, чтобы расшатать обстановку и свергнуть неугодную власть

После признания Ираном вины за крушение «Боинга 737», столичные студенты вышли на протестные митинги. США поддержали протесты, ведь отработанная ранее схема «цветных революций» уже не раз помогала Вашингтону свергнуть неугодную власть.

Около 700 студентов столичных университетов вышли на протесты из-за сбитого украинского «Боинга». Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и рвали плакаты с изображением генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января от ракетного удара США по аэропорту в Багдаде. Деятельность активистов вызвала удивление не только в Ираке, но и во всем мире, ведь после действий США в отношении Сулеймани на улицы вышли более миллиона человек.

Президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал на протесты в Ираке. В своем Twitter он поддержал активистов постом, написанном на персидском языке. Кроме того, Трамп призвал власти Ирака не препятствовать митингам студентов, пригрозив, что «мир наблюдает».

«Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и моя администрация продолжит поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью», — говорится в переводе его сообщения.

Инициатива Трампа поддержать митинги в Ираке, которые идут вразрез с позицией почти всего иранского народа, похожа на попытку раскачать ситуацию в стране, как США уже делали раньше.

Впервые сценарий «цветных революций» США использовали в ходе «Арабской весны» в 2011 году. «Цветными революциями» называют смену правящих режимов посредством протестных акций, которые следуют за громким происшествием. США искусственно создавали группы людей, на которые можно было воздействовать и раскачивать обстановку в регионе. США поддержали уже несколько «цветных революций», в результате которых удалось свергнуть «неугодных» лидеров. При этом Вашингтон абсолютно не беспокоится о сотнях тысяч человеческих жертв в этих протестах.

Примечательно, что на протесты вышли студенты университета Шахида Бехешти, который работает по образу американских вузов. Выход малочисленной группы с протестами против правительства, которые поддержали США, станет лишь началом отработанной схемы США по свержению власти.