Дело в Ливии сдвинулось с мертвой точки благодаря России — Кошкин

Встреча, которую организовали при непосредственном участии президента РФ Владимира Путина, позволила приблизиться к миру на ливийской земле. Об этом в комментарии «ПолитРоссии» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, встречу командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара с главой так называемого Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем в Москве следует рассматривать как серьезное подспорье для дальнейшей нормализации обстановки в североафриканской стране.

«Мы подготовили соглашение и в целом согласовали его, учли многие пожелания. И стороны сейчас взяли время на изучение, чтобы прийти к соглашению на берлинской встрече, которая пройдет 19 января», — добавил Андрей Кошкин.

Обстановка в Ливии неспокойная, но это вполне объяснимо, продолжил военный эксперт. Конечно, у сторон есть претензии друг к другу, однако нужно понимать, что противостояние длилось годами. Главное — продолжать совместные усилия по мирному урегулированию, что и делает РФ.

«Задач в Ливии по-прежнему много, и они требуют постепенного выполнения. Но если дело и сдвинулось сейчас с мертвой точки, то только благодаря России», — резюмировал Андрей Кошкин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва призвала все стороны ливийского конфликта проявить ответственность за судьбу североафриканской страны.