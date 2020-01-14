Крещенских морозов в Москве не будет, заявили в Гидрометцентре

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на Крещение, 19 января, столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Похолодание ожидается в столице только во второй половине субботы, 18 января.

«Небольшое понижение температуры, связанное с областью высокого давления, намечается со второй половины 18 января. В ночь на 19 температура уже понизится до отметок около минус трех — минус пяти градусов, по области — от минус одного до минус шести. Дневные температуры тоже будут отрицательными», — отметил Вильфанд.

Директор Гидрометцентра отметил, что после плюсовой температуры в Москве понижение в несколько градусов все равно будет восприниматься как похолодание. Крещенских морозов, какими их привыкли видеть большинство Россиян, не будет, но небольшое понижение температуры прогнозируется.