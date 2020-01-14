Злостная нарушительница Соболь получила в подарок игрушечный автозак

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь получила в подарок от дочери одного из сотрудников Фонда игрушечный полицейский автозак, о чем сообщила в Twitter. Пользователи иронично оценили подарок.

Безобидный, на первый взгляд, подарок ребенка, станет для Соболь красочным напоминанием о ее предвыборной кампании в Мосгордуму прошлым летом. Юрист ФБК участвовала во множестве беспорядков и стычек с правоохранительными органами, но в Мосгордуму так и не попала. Многие участники акций были задержаны, а после понесли наказание, получив условные и реальные сроки. Соболь удалось избежать их участи и теперь она свободно шутит на тему автозаков.

Пользователи Twitter не разделили юмор Соболь.

«Устами младенца… Даже ребенок понимает, где твое место», — пишет пользователь ShturmRu.

«Правильно! Привыкай к клетке, Любань», — подхватывает LutraUltra2.

«Каково это, Люба, трусливо прикрываться малолетними детьми на митингах?» — справедливо отмечает пользователь SheckelMoysha.

Видимо, пользователи увидели в таком подарке юристу ФБК пророческий знак, ведь рано или поздно Соболь все же придется поплатиться за свои нарушения закона. Общая сумма долгов Соболь за все правонарушения уже превысила два миллиона долларов, однако юрист ФБК не спешит расплачиваться с государством.