Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не признал политическим преследованием по второму «Делу ЮКОСа» олигарха Михаила Ходорковского и его партнера по бизнесу Платона Лебедева. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда во вторник, 14 января.

ЕСПЧ отказался взыскать с России компенсацию для бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Ходорковского и бывшего президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Лебедева за преследование в рамках уголовного дела. Страсбург также не признал процесс над бизнесменами политически мотивированным.

Бывшим руководителям компании в рамках второго дела зимой 2010 года назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Суд признал их виновными в хищении нефти и легализации выручки от ее реализации. В результате каждому был снижен срок до 11 лет лишения свободы.

23 декабря стало известно, что Ходорковский заочно арестован по делу об организации убийств и объявлен в международный розыск. В 2013 году бизнесмен был помилован президентом РФ Владимиром Путиным, однако после этого сбежал за границу, где занимается финансированием антироссийских проектов.