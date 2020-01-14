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12:11   14 Января 2020
Россия

ЕСПЧ отказался признать дело Ходорковского политически мотивированным

ЕСПЧ отказался признать дело Ходорковского политически мотивированным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не признал политическим преследованием по второму «Делу ЮКОСа» олигарха Михаила Ходорковского и его партнера по бизнесу Платона Лебедева. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда во вторник, 14 января. 

ЕСПЧ отказался взыскать с России компенсацию для бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Ходорковского и бывшего президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Лебедева за преследование в рамках уголовного дела. Страсбург также не признал процесс над бизнесменами политически мотивированным.

Бывшим руководителям компании в рамках второго дела зимой 2010 года назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Суд признал их виновными в хищении нефти и легализации выручки от ее реализации. В результате каждому был снижен срок до 11 лет лишения свободы.

23 декабря стало известно, что Ходорковский заочно арестован по делу об организации убийств и объявлен в международный розыск. В 2013 году бизнесмен был помилован президентом РФ Владимиром Путиным, однако после этого сбежал за границу, где занимается финансированием антироссийских проектов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #ходорковский #общество

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