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11:57   14 Января 2020
Россия

Путин поздравил работников Счетной палаты 25-летием ведомства

Путин поздравил работников Счетной палаты 25-летием ведомства

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Счетной палаты с 25-летием со дня основания ведомства. Глава страны отметил ответственный подход к делу, профессионализм и личную порядочность сотрудников, сообщается на сайте президента.

«Поздравляю вас с 25-летием Счётной палаты Российской Федерации. На протяжении четверти века Счётная палата играет ключевую роль в осуществлении государственного контроля за эффективным использованием средств федерального бюджета, проводит большую аналитическую и экспертную работу»,  — отметил президент.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день повышение качества государственного управления и укрепление финансовой дисциплины зависит от совершенствования механизмов и инструментов аудита и широкого внедрения передовых информационных, цифровых технологий.

По мнению главы государства, все это является важнейшими условиями для реализации национальных проектов, а значит и для создания достойного уровня жизни людей.

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Автор: Роман Самойлов
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