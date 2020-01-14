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12:03   14 Января 2020
Россия

Россияне стали обращать меньше внимания на подорожание услуг ЖКХ

Россияне стали обращать меньше внимания на подорожание услуг ЖКХ

Глава Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева рассказал об отношении россиян к вопросу о росте тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Она выступила на круглом столе по теме «Как изменятся тарифы и льготы на оплату ЖКХ в 2020 году?», передает корреспондент «Политики сегодня».

Разворотнева заметила, что данная тема «раздражает всех» и вызывает наибольшее недовольство. Однако все меняется.

«Все-таки эта тема становится для потребителя менее болезненной», — указала глава организации.

Она также призвала к «тотальной» модернизации коммунальных инфраструктур, которую поддержит государство. Более того, общественник считает важным решать проблемы ЖКХ через национальные проекты.

Россияне стали обращать меньше внимания на подорожание услуг ЖКХ

Круглый стол состоялся 14 января в пресс-центре «Парламентской газеты». В частности, в дискуссии поучаствовали: член думского комитета по энергетике Борис Гладких, секретарь экспертного совета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, замдиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев и глава НП ЖКХ Контроль Светлана Разворотнева.

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Автор: Анна Манц

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