Россияне стали обращать меньше внимания на подорожание услуг ЖКХ

Глава Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева рассказал об отношении россиян к вопросу о росте тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Она выступила на круглом столе по теме «Как изменятся тарифы и льготы на оплату ЖКХ в 2020 году?», передает корреспондент «Политики сегодня».

Разворотнева заметила, что данная тема «раздражает всех» и вызывает наибольшее недовольство. Однако все меняется.

«Все-таки эта тема становится для потребителя менее болезненной», — указала глава организации.

Она также призвала к «тотальной» модернизации коммунальных инфраструктур, которую поддержит государство. Более того, общественник считает важным решать проблемы ЖКХ через национальные проекты.

Круглый стол состоялся 14 января в пресс-центре «Парламентской газеты». В частности, в дискуссии поучаствовали: член думского комитета по энергетике Борис Гладких, секретарь экспертного совета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, замдиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев и глава НП ЖКХ Контроль Светлана Разворотнева.