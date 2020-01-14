Россия разочаровала Эстонию тем, что не развалилась, а стала сильной – сенатор Морозов

Мнение эстонского президента Керсти Кальюлайд о том, что Россия не оправдала возложенных на нее надежд, очень характерно для Запада, мечтающего, чтобы наша страна и дальше ему во всем уступала, а еще лучше – развалилась бы совсем.

Такое мнение в беседе с ИА «Политика сегодня» озвучил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя слова эстонского лидера о разочаровании в России. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Кальюлайд заявила, что, когда президентом РФ был Борис Ельцин, эстонцы «надеялись на то, что Россия станет свободной и демократической страной».

Морозов подчеркнул, что такое заявление является политизированным, субъективным мнением эстонского президента.

«Не дело эстонского президента или руководителя любой другой страны давать какие-то исторические оценки по жизни и развитию другого государства, этим пускай историки занимаются, потому что такие оценки они всего очень политизированы и как правило отражают очень субъективный взгляд на мир», — заявил сенатор.

Впрочем, подобная позиция очень характерна для западных стран, отметил Морозов. По его мнению, Западу нравилась покладистая Россия, которая соглашалась со всеми требованиями, во всем уступала, «отдала всю Европу, увела свои войска и подпустила НАТО к своим границам».

Но сейчас Москва проводит независимую политику, заявил собеседник «ПС». Она дает ответ каждый раз, когда кто-нибудь пытается переиначить историю, говорит о том, что у нее есть свои национальные и государственные интересы, выражает несогласие с рядом процессов, происходящих в мире, и, в первую очередь, с попыткой США установить однополярный диктаторский мир, с чем в свое время соглашался Ельцин.

«Вот в этом весь корень, что при Ельцине Россия соглашалась с миром, устроенным по-американски, что устраивало Эстонию, а сегодня Россия с этим не соглашается и говорит: «Мир будет многополярным и мир будет таким, в каком будет комфортно всем, и Эстонии, и России, если, разумеется, Эстония не будет переиначивать историю и тем более выдвигать какие-то территориальные претензии к России», — отметил эксперт.

По мнению сенатора, Эстонию и вообще западный мир устроило бы такое развитие событий, при котором Россия просто исчезла как единое государство. Сейчас, когда сильная и могущественная Россия может за себя постоять и защитить свои интересы, не устраивает европейские державы.