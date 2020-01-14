Ирак не намерен пересматривать решение парламента о выводе войск США

Власти Ирака не намерены пересматривать решение парламента о выводе иностранных войск или заключать с США новые соглашения, которые позволят войскам США остаться в Ираке. Об этом заявили в канцелярии премьера республики Аделя Абдель Махди.

«Ирак не подпишет никакого соглашения о сохранении присутствия американских войск на своей территории для продолжения борьбы с «Даиш» (арабское название террористической группировки «Исламское государство» — запрещена в РФ)», – передает портал Al Mawazin заявление канцелярии.

В заявлении подчеркивается, что кабмин будет придерживаться принятой 5 января резолюции, по которой все иностранные войска, в том числе военные США, должны покинуть Ирак. Такое решение парламент республики принял после того, как военные США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился иранский генерал Касем Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп отказался выводить свои войска с территории Ирака и пригрозил республике «беспрецедентными санкциями». Его помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон может вывести войска с территории, но только на удобных для США условиях. В частности, США потребовали от Ирака оплатить стоимость американских военных баз и аэродромов на территории республики.