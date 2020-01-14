Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крещенских морозов в Москве не будет, заявили в Гидрометцентре

Крещенских морозов в Москве не будет, заявили в Гидрометцентре

ЕСПЧ отказался признать дело Ходорковского политически мотивированным

ЕСПЧ отказался признать дело Ходорковского политически мотивированным
Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

 Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы
Дело в Ливии сдвинулось с мертвой точки благодаря России — Кошкин

Дело в Ливии сдвинулось с мертвой точки благодаря России — Кошкин

 Ирак не намерен пересматривать решение парламента о выводе войск США

Ирак не намерен пересматривать решение парламента о выводе войск США

Крещенских морозов в Москве не будет, заявили в Гидрометцентре

Крещенских морозов в Москве не будет, заявили в Гидрометцентре

ЕСПЧ отказался признать дело Ходорковского политически мотивированным

ЕСПЧ отказался признать дело Ходорковского политически мотивированным
Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

 Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы
Дело в Ливии сдвинулось с мертвой точки благодаря России — Кошкин

Дело в Ливии сдвинулось с мертвой точки благодаря России — Кошкин

 Ирак не намерен пересматривать решение парламента о выводе войск США

Ирак не намерен пересматривать решение парламента о выводе войск США

12:01   14 Января 2020
Весь мир

Ирак не намерен пересматривать решение парламента о выводе войск США

Ирак не намерен пересматривать решение парламента о выводе войск США

Власти Ирака не намерены пересматривать решение парламента о выводе иностранных войск или заключать с США новые соглашения, которые позволят войскам США остаться в Ираке. Об этом заявили в канцелярии премьера республики Аделя Абдель Махди.

«Ирак не подпишет никакого соглашения о сохранении присутствия американских войск на своей территории для продолжения борьбы с «Даиш» (арабское название террористической группировки «Исламское государство» — запрещена в РФ)», – передает портал Al Mawazin заявление канцелярии.

В заявлении подчеркивается, что кабмин будет придерживаться принятой 5 января резолюции, по которой все иностранные войска, в том числе военные США, должны покинуть Ирак. Такое решение парламент республики принял после того, как военные США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился иранский генерал Касем Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп отказался выводить свои войска с территории Ирака и пригрозил республике «беспрецедентными санкциями». Его помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон может вывести войска с территории, но только на удобных для США условиях. В частности, США потребовали от Ирака оплатить стоимость американских военных баз и аэродромов на территории республики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#сша #ирак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...