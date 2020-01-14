Депутат напомнил, что власти сдерживают рост тарифов ЖКХ

Член думского комитета по энергетике Борис Гладких напомнил о роли государства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом он заявил на круглом столе на тему «Как изменятся тарифы и льготы на оплату ЖКХ в 2020 году?», передает корреспондент «Политики сегодня».

«Главное сегодня то, что государство по-прежнему продолжает сдерживать рост тарифов», — заявил он.

Парламентарий также указал, что наиболее эффективной работой в данной сфере отличается электроснабжение. С ним согласились и другие участники круглого стола.

Круглый стол состоялся 14 января в пресс-центре «Парламентской газеты». В частности, в дискуссии поучаствовали: член думского комитета по энергетике Борис Гладких, секретарь экспертного совета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, замдиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев и глава НП ЖКХ Контроль Светлана Разворотнева.