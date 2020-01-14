Проблема жилья для детей-сирот решится в течение нескольких лет — Кудрин

Острая проблема — обеспечение жильем детей-сирот​​​. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, СП РФ обратилась в правительство с предложением, чтобы решить сложившуюся проблему в течение нескольких лет.

«Сегодня 170 тысяч детей-сирот не обеспечены жильем, уже имеющих на это право», — сказал Кудрин.

Ранее аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова отмечала, что в РФ сложилась система «крепостного права» в отношении сирот, которые годами ждут очереди на бесплатное жилье, поэтому не переезжают в другой регион.

Рассказал президенту об итогах работы Счетной палаты за 25 лет - как все больше вводим в нашу работу принципы и методы стратаудита, выявляем недостатки системы госуправления, узкие места, рисковые тренды. https://t.co/p7fKYLL91z — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 января 2020 г.