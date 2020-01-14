Росконтроль назвал лучшие марки питьевого йогурта

Росконтроль проверил качество питьевых йогуртов семи российских производителей. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что в тестировании участвовали марки «Вкуснотеево», «ЭкоНива», «Арсеньевская ферма», «Агуша», «ФрутоНяня», «Эковакино» и «Слобода». Эксперты Росконтроля выяснили, что два образца не прошли тест на безопасность и не рекомендуются к употреблению.

Так, в йогурте «ЭкоНива» были найдены бактерии группы кишечной палочки, а в йогурте «Арсеньевская ферма» нарушено требование безопасности по содержанию дрожжей.

«За нарушение требований безопасности йогурты «ЭкоНива» и «Арсеньевская ферма» добавлены в чёрный список Росконтроля», — отметили в ведомстве.

По результатам исследования, Росконтроль рекомендовал к покупке йогурты «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «Фрутоняня».