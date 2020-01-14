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12:02   14 Января 2020
Россия

Росконтроль назвал лучшие марки питьевого йогурта

Росконтроль назвал лучшие марки питьевого йогурта

Росконтроль проверил качество питьевых йогуртов семи российских производителей. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Федеральное агентство новостей. 

Отмечается, что в тестировании участвовали марки «Вкуснотеево», «ЭкоНива», «Арсеньевская ферма», «Агуша», «ФрутоНяня», «Эковакино» и «Слобода». Эксперты Росконтроля выяснили, что два образца не прошли тест на безопасность и не рекомендуются к употреблению. 

Так, в йогурте «ЭкоНива» были найдены бактерии группы кишечной палочки, а в йогурте «Арсеньевская ферма» нарушено требование безопасности по содержанию дрожжей. 

«За нарушение требований безопасности йогурты «ЭкоНива» и «Арсеньевская ферма» добавлены в чёрный список Росконтроля», — отметили в ведомстве.

По результатам исследования, Росконтроль рекомендовал к покупке йогурты «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «Фрутоняня».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #общество #росконтроль #йогурт

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