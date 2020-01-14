Прекращение огня в Ливии – дипломатический итог работы России, считает военный эксперт

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Россию без подписания соглашения по урегулированию военного конфликта в Ливии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что договор подписали несколько сторон конфликта.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган провели переговоры в Стамбуле и обсудили ряд вопросов, которые касаются ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры пришли к обоюдному решению, что конфликт в Ливии необходимо решать мирным путем и призвали стороны к перемирию и прекращению огня с 12 января. Факт того, что Хафтар прибыл в Москву и принял участие в переговорах с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии говорит о значительном прогрессе в урегулировании ливийского конфликта.

В МИД РФ отметили, что работа по конфликту в Ливии продолжается. Соглашения о прекращении боевых действие не аннулируются.

Прибытие Хафтара в Москву – важный шаг к мирному решению ливийского конфликта, считает военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

«Нужно понимать, что диалог с Хафтаром — это официальное мероприятие, оно прошло на виду всей мировой общественности и то, что оно состоялось, это уже положительно. И, очевидно, на переговорах речь шла не только о мирном договоре, но и о разделении ресурсов, зон влияния, экономических и политических задач», — заявил Хатылев в своем интервью корреспонденту «Nation News».

По мнению эксперта, с одной стороны этого противостояния стоит Россия и несколько заинтересованных стран, а с другой – США и их союзники. Даже если окончательное мирное решение ливийского конфликта не состоится, проведение подобных переговоров – это уже большое достижение, заявил Хатылев.

Напомним, что 19 января в Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоится международная конференция о разрешении конфликта в Ливии. Политик предложила эту инициативу президенту России Владимиру Путину в ходе встречи 11 января. Лидер РФ поддержал идею и заявил, что конференция может стать инструментом в решении конфликта в Ливии.