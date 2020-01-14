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11:34   14 Января 2020
Весь мир

Козак возглавит российскую делегацию на ВЭФ в Давосе

Козак возглавит российскую делегацию на ВЭФ в Давосе

Также в состав делегации войдет министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Возглавит российскую делегацию на ВЭФ в Давосе вице-премьер Дмитрий Козак. Об этом во вторник, 14 января сообщил журналистам источник в деловых кругах. Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 21 по 24 января.

В 2019 году российскую делегацию в Давосе возглавлял глава Минэкономразвития РФ. Ранее эту функцию выполняли вице-премьеры. На более высоком уровне РФ в Давосе представляли десять лет назад, когда в 2009 году туда прилетал Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, а в 2011 — президент Дмитрий Медведев.

Ранее Максим Орешкин заявлял, что на форуме в Давосе планирует встретиться с новым комиссаром Евросоюза по вопросам торговли и обсудить вопросы сотрудничество по линии Всемирной торговой организации. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#козак #вэф #орешкин #давос

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