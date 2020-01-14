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11:40   14 Января 2020
Россия

Органы опеки попросили закрыть от прессы процесс по делу девочки, живущей в больнице

Органы опеки попросили закрыть от прессы процесс по делу девочки, живущей в больнице

Московские органы опеки попросили сделать процесс по делу девочки, которая провела все пять лет своей жизни в роддоме, закрытым от прессы. Об этом рассказала адвокат семьи Ольга Лукманова.

«Органы опеки просят сделать процесс закрытым. Мы – против, мы – за открытое и объективное рассмотрение»,— сказала Лукманова по итогу закрытого досудебного разбирательства.

Известно, что родители оплачивали все годы пребывания дочери в медучреждении. Адвокат отметила, что родители не знают диагноз дочери, поэтому продолжают оплачивать ее пребывание в больнице, так как сами не являются специалистами и верят врачам на слово.

9 декабря в издании «Медуза» появилась информация о пятилетней девочке, которая с рождения живет в больнице. Родители девочки уверены, что она неизлечимо больна и не сможет жить вне стен больницы. Они ежемесячно платят клинике около миллиона рублей и оплачивают услуги няни. В марте 2019 года девочку выписали из больницы и прекратили договор, но родители не забирают свою дочь. Судебные приставы сообщили, что предписание суда не может быть выполнено, так как мать девочки легла в больницу.

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Автор: Алина Бранцевич
#дети #больница

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