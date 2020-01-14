Министр иностранных дел в России Сергей Лавров 14 января заявил, что работа по достижению мира в Ливии будет продолжена после переговоров в Москве.

Лавров при этом добавил, что Москва предлагает сложить воедино действия ключевых игроков по достижению урегулирования в регионе.

«Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии — Алжир, Египет, — а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ мы хотим сложить воедино, чтобы все действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем», — сказал он.

Мирное урегулирование конфликта в Ливии стало возможно благодаря дипломатическим усилиями со стороны Москвы. Напомним, 8 января президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом призвал стороны конфликта в Ливии прекратить огонь 12 января и сесть за стол переговоров.