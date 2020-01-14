Член комитета ГД по энергетике заявил о снижении числа аварий в сфере ЖКХ

Количество аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального комплекса становится все меньше. Об этом заявил член думского комитета по энергетике Борис Гладких на круглом столе на тему «Как изменятся тарифы и льготы на оплату ЖКХ в 2020 году?», передает корреспондент «Политики сегодня».

«Число приборов учета растет, число аварийных ситуаций меньше», — указал он.

Депутат заметил, что потребители всегда будут хотеть платить как можно меньше. Вместе с тем, россиянам важна прозрачность в сфере ЖКХ. Парламентарий напомнил, что к 2023 году Россия должна перейти на «умные» счетчики. В частности, они будут передавать показания самостоятельно, без участия человека.

Круглый стол проходит 14 января в пресс-центре «Парламентской газеты». В дискуссии участвуют: член думского комитета по энергетике Борис Гладких, секретарь экспертного совета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, замдиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев и глава НП ЖКХ Контроль Светлана Разворотнева.