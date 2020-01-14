Новый премьер-министр Кореи принес присягу на церемонии в Сеуле

На торжественной церемонии в Сеуле новый премьер Республики Корея Чон Се Гюн принес присягу и официально вступил на пост главы кабинета министров. Об этом сообщает администрация президента страны.

В ходе церемонии президент Мун Чжэ Ин выразил надежду, что новый премьер будет содействовать нормализации политической обстановки в стране и восстановит политику диалога, компромиссов и коммуникации.

В понедельник, 13 января, кандидатура нового премьера была утверждена Национальным собранием. В поддержку Чон Се Гюна выступило 164 депутатов из 278 присутствовавших в зале. Почти все парламентарии, проголосовавшие «против» входят в оппозиционную партию свободы.

Новый премьер Республики 17 лет работал в крупной автомобилестроительной компании и имеет большой опыт в экономической сфере. С 2016 по 2018 год Чон Се Гюн руководил работой парламента.