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11:12   14 Января 2020
Весь мир

Новый премьер-министр Кореи принес присягу на церемонии в Сеуле

Новый премьер-министр Кореи принес присягу на церемонии в Сеуле

На торжественной церемонии в Сеуле новый премьер Республики Корея Чон Се Гюн принес присягу и официально вступил на пост главы кабинета министров. Об этом сообщает администрация президента страны.

В ходе церемонии президент Мун Чжэ Ин выразил надежду, что новый премьер будет содействовать нормализации политической обстановки в стране и восстановит политику диалога, компромиссов и коммуникации.

В понедельник, 13 января, кандидатура нового премьера была утверждена Национальным собранием. В поддержку Чон Се Гюна выступило 164 депутатов из 278 присутствовавших в зале. Почти все парламентарии, проголосовавшие «против» входят в оппозиционную партию свободы.

Новый премьер Республики 17 лет работал в крупной автомобилестроительной компании и имеет большой опыт в экономической сфере. С 2016 по 2018 год Чон Се Гюн руководил работой парламента.

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Автор: Роман Самойлов
#премьер-министр #выборы #парламент #корея

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