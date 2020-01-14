РФ призывает все стороны конфликта в Ливии проявить ответственность
Москва работает над тем, чтобы все стороны ливийского конфликта проявили ответственность за судьбу североафриканской страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее российский лидер Владимир Путин и турецкий коллега Тайип Реджеп Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии к перемирию и прекращению огня с 12 января. Представитель внешнеполитического ведомства Турции заявил, что прекращение огня в Ливии – важный шаг как для остановки кровопролития, так и возврата к диалогу под эгидой ООН.
Также президенты РФ и Турции обсудили в Стамбуле ряд вопросов, касающихся ситуации на Ближнем Востоке. Стороны пришли к обоюдному решению, что все конфликты необходимо решать исключительно мирным путем.
Meeting for #Libya peace starts in #Moscow https://t.co/PIYP1hQRqL pic.twitter.com/yUZrYIKPZ7— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 13 января 2020 г.