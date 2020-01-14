Число обращений из-за повышения тарифов ЖКХ впервые упало в 2019 году

Количество обращений из-за повышения тарифов на ЖКХ впервые упало в 2019 году, рассказала глава Национального центра общественного контроля в сфере «Контроль» Светлана Разворотнева на круглом столе на тему «Как изменятся тарифы и льготы на оплату ЖКХ в 2020 году?». Об этом передает корреспондент «Политики сегодня».

«Обращения приходят, мы их регулярно обобщаем. Впервые в прошлом [2019] году тема повышения платежей ушла на второе место. Тема роста платы всегда была на первом месте», — сказала она.

Глава организации напомнила, что все увеличения на муниципальном уровне могут произойти лишь после согласования с ФАС.

Круглый стол проходит 14 января в пресс-центре «Парламентской газеты». В частности, в нем участвуют: член думского комитета по энергетике Борис Гладких, секретарь экспертного совета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, замдиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев и глава НП ЖКХ Контроль Светлана Разворотнева.