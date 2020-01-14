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11:14   14 Января 2020
Россия

РФ призывает США и Иран решать проблемы путем диалога — Лавров

РФ призывает США и Иран решать проблемы путем диалога — Лавров

Москва призывает Вашингтон и Тегеран проявлять сдержанность и решать проблемы путем диалога. Об этом во вторник, 14 января, заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.

Россия выступает против эскалации, с какой бы стороны она ни наблюдалась, откуда бы она ни исходила, отметил Лавров. Он также призвал Вашингтон и Иран к сдержанности.

«Мы призываем и США, и Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог», — заявил глава МИД России. 

Российский министр также напомнил, что Соединенные Штаты ранее заявляли о готовности к переговорам с Тегераном, но при этом добавляли «без предварительных условий». 

РФ призывает США и Иран решать проблемы путем диалога — Лавров

«Но в процессе выдвижения этих предложений о начале такого диалога постоянно нарастают — как они называют их — удушающие санкции против Ирана», — объяснил он. 

Таким образом Вашингтон, приглашая Тегеран к диалогу без предварительных условий, сам выдвигает предварительное условие в виде санкционного давления, отметил глава МИД РФ.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #иран #политика #ливия #общество

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