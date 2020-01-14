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11:17   14 Января 2020
Россия

Не все регионы готовы к электронному обмену документами, заявил Топилин

Не все регионы готовы к электронному обмену документами, заявил Топилин

Работа по ведению документооборота в электронном виде уже идет и учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) готовы к приему документов, но не во всех регионах она полностью выполнена, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

«Хотя работа начата и учреждения МСЭ готовы к приему документов в электронном виде, пока не во всех регионах этот процесс реализован до конца», — приводит слова Топилина пресс-служба министра.

Топилин пояснил, что в настоящее время все медорганизации самостоятельно передают в учреждения МСЭ документы граждан, обратившихся за установлением инвалидности. Однако этого недостаточно, необходимо вести такой документооборот в электронном виде.

По мнению Топилина, электронный документооборот поможет сократить сроки передачи данных и расходы на бумажные документы. Кроме того, в электронных документах можно будет сразу устранять возможные недочеты, допущенные при обследовании или оформлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести документооборот между медорганизациями и учреждениями МСЭ в электронный формат. Планируется полностью перевести документы между медицинскими учреждениями и МСЭ в электронный вид к 2021 году.

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Автор: Алина Бранцевич
#документы #топилин

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