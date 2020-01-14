Востоковед объяснил, почему переговоры по Ливии в Москве можно считать успешными

Прошедшие в Москве переговоры по урегулированию кризиса в Ливии можно считать успешными уже только потому, что российским дипломатам в сотрудничестве с турецкими коллегами удалось усадить стороны ливийского конфликта за стол переговоров. Таким мнением в беседе с «Политикой Сегодня» поделился публицист, востоковед Андрей Онтиков.

России удалось на данный момент сделать то, чего ранее не получилось у Франции и Италии.

«Наверное, успех заключается в том, что в принципе удалось ливийцев здесь собрать нашим дипломатам в сотрудничестве с турецкими дипломатами. В этом плане, конечно, успех», — отметил Онтиков.

И хотя переговоры закончились без подписания соглашения, есть надежда, что на ливийской земле сохранится перемирие.

«Будем надеяться на то, что, несмотря на неподписание документа, в Ливии сохранится режим перемирия. Потому что тот документ, который предлагался для подписания на московских переговорах, он должен был оформить режим прекращения огня на бумаге и ввести некоторые другие параметры того, как все там должно функционировать. Тем не менее, режим прекращения огня на земле, на поле боя был объявлен еще до приезда двух делегаций в Москву. Будем надеяться, что он сохранится хотя бы до берлинской встречи. Если его удастся сохранить, то может быть будут какие-то соглашения, какое-то взаимопонимание достигнуто на берлинской встрече», - сказал эксперт.

Международная конференция по Ливии запланирована в Берлине на 19 января. Накануне поздно вечером подготовку к конференции по телефону обсудили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на московских переговорах «есть прогресс» по урегулированию ситуации в Ливии. А также отметил, что России продолжит работать над тем, «чтобы все стороны конфликта в Ливии проявили ответственность за судьбу своей страны».