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10:51   14 Января 2020
Весь мир

Главы МИД России и Индии обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД России и Индии обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавров 15 января в Нью-Дели планирует обсудить двусторонние отношения между странами, а также ситуацию вокруг Сирии, Ирана и Ливии.

«Честный ответ  — возможно (обсуждать будем), все… Двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке. Множество событий происходит на Ближнем Востоке  — в Иране, Сирии, Ливии»,  — заявил Джайшанкар.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что 15 января Сергей Лавров встретится со своим индийским коллегой.

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Автор: Роман Самойлов
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