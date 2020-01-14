Главы МИД России и Индии обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавров 15 января в Нью-Дели планирует обсудить двусторонние отношения между странами, а также ситуацию вокруг Сирии, Ирана и Ливии.

«Честный ответ — возможно (обсуждать будем), все… Двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке. Множество событий происходит на Ближнем Востоке — в Иране, Сирии, Ливии», — заявил Джайшанкар.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что 15 января Сергей Лавров встретится со своим индийским коллегой.