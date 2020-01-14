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11:00   14 Января 2020
Россия

Депутат напомнил, что скачкообразного роста тарифов ЖКХ не было уже восемь лет

Депутат напомнил, что скачкообразного роста тарифов ЖКХ не было уже восемь лет

Тарифы на услуги ЖКХ в России до 2012 года не отличались стабильностью, напомнил член думского комитета по энергетике Борис Гладких. Об этом он заявил на круглом столе на тему «Как изменятся тарифы и льготы на оплату ЖКХ в 2020 году?», передает корреспондент «Политики сегодня».

«Хочу напомнить, что до 2012 года тарифы росли нестабильно. Рост был и 15, и 20 процентов. До 2012 года эти скачки были неравномерными», — указал он.

Однако в последующие года в России «пришли к некой средней температуре» по каждому из видов коммунальных услуг.

Круглый стол проходит 14 января в пресс-центре «Парламентской газеты». В частности, в нем участвуют: член думского комитета по энергетике Борис Гладких, секретарь экспертного совета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, замдиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев и глава НП ЖКХ Контроль Светлана Разворотнева.

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Автор: Анна Манц
#жкх #тарифы #круглый стол

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