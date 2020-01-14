Депутат напомнил, что скачкообразного роста тарифов ЖКХ не было уже восемь лет

Тарифы на услуги ЖКХ в России до 2012 года не отличались стабильностью, напомнил член думского комитета по энергетике Борис Гладких. Об этом он заявил на круглом столе на тему «Как изменятся тарифы и льготы на оплату ЖКХ в 2020 году?», передает корреспондент «Политики сегодня».

«Хочу напомнить, что до 2012 года тарифы росли нестабильно. Рост был и 15, и 20 процентов. До 2012 года эти скачки были неравномерными», — указал он.

Однако в последующие года в России «пришли к некой средней температуре» по каждому из видов коммунальных услуг.

Круглый стол проходит 14 января в пресс-центре «Парламентской газеты». В частности, в нем участвуют: член думского комитета по энергетике Борис Гладких, секретарь экспертного совета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, замдиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев и глава НП ЖКХ Контроль Светлана Разворотнева.