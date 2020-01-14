Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вмешиваться в отношения между США и Ираном, если под этим подразумеваются физические действия. Об этом он сообщил во вторник, 14 января, во время пресс-конференции.

Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность и решать все вопросы путем диалога и не собирается вмешиваться в отношения между странами, подчеркнул Лавров. Глава российского МИД также добавил, что Москва выступает против эскалации в районе Персидского залива, с какой бы стороны та ни исходила.

Отдельно Лавров затронул гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Он назвал его убийство «выходящим за все правовые и человеческие рамки».

Отношения между США и Ираком резко обострились в последние недели после того, как Вашингтон 3 января устроил спецоперацию, в результате которой был убит иранский генерал Сулеймани.