Повторение сирийского сценария в Ливии будет иметь положительный эффект, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Ливия в настоящее время не обладает государственностью, повторение сирийского сценария может положительно сказаться на ситуации в стране.

«Ливия в настоящий момент не обладает государственностью, повторение сирийского сценария было бы для нее хорошо», — отметил глава МИД РФ.

Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган 8 января призвали стороны конфликта в Ливии к перемирию и прекращению огня с 12 января. В указанный день с полуночи в Триполи впервые за долгое время установилось перемирие. В МИД Турции заявили, что прекращение огня в стране – это важный шаг для остановки кровопролития и возврата к диалогу под эгидой ООН.

Ранее Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган провели переговоры в Стамбуле и обсудили ряд вопросов, которые касаются ситуации на Ближнем Востоке. Стороны пришли к обоюдному решению, что все конфликты необходимо решать исключительно мирным путем.