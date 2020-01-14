Лавров обвинил НАТО в сломе ливийской государственности

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что окончательного результата по урегулированию в Ливии пока нет. Об этом стало известно во вторник, 14 января.

Российский министр также отметил, что ливийскую государственность разбомбила НАТО. Он подчеркнул, что повторение сирийского сценария «было бы для нее хорошо».

«Если бы Ливия могла стать второй Сирией, то я думаю, ливийский народ оказался бы в выигрыше. Пока, к сожалению, Ливия не является страной, которая обладает государственностью», — сказал он на пресс-конференции.

Глава МИД РФ добавил, что ливийские стороны необходимо побуждать договариваться, а не выяснять отношения силовым путем.

Ранее в Москве прошли переговоры с участием представителей РФ и Турции. Глава ЛНА Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа.