Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат напомнил, что скачкообразного роста тарифов ЖКХ не было уже восемь лет

Депутат напомнил, что скачкообразного роста тарифов ЖКХ не было уже восемь лет

 Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США — Лавров

Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США — Лавров

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

 Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы
Главы МИД России и Индии обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД России и Индии обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

 Британские ученые выяснили, что поход в кино полезен для сердца

Британские ученые выяснили, что поход в кино полезен для сердца

Депутат напомнил, что скачкообразного роста тарифов ЖКХ не было уже восемь лет

Депутат напомнил, что скачкообразного роста тарифов ЖКХ не было уже восемь лет

 Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США — Лавров

Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США — Лавров

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

 Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы

Захарову удивило решение Варшавы не отмечать 75-ую годовщину со Дня Победы
Главы МИД России и Индии обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД России и Индии обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

 Британские ученые выяснили, что поход в кино полезен для сердца

Британские ученые выяснили, что поход в кино полезен для сердца

10:14   14 Января 2020
Весь мир

Китай не будет снижать поставки из других стран чтобы увеличить импорт из США

Китай не будет снижать поставки из других стран чтобы увеличить импорт из США

Заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Цзоу Чжиу заявил, что Китай не планирует сокращать поставки из других стран для того, чтобы наращивать импорт продукции из США.

«Поскольку у Китая огромный рынок, наша торговля диверсифицирована. Уверен, что при усилиях обеих сторон торгово-экономические отношения Китая и США смогут получить новое развитие. Это благотворным образом отразится не только на Китае и США, но и на торговле всех государств мира и экономическом развитии», — отметил заместитель главы ведомства.

В среду, 15 января, в Восточном зале Белого дома состоится заключение американско-китайской сделки. В переговорах примут участие президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Первая фаза договора была согласована в декабре 2019 года. Соглашение позволит снизить дефицит США в торговле с КНР и сократить американские пошлины на китайскую продукцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#сша #китай #трамп #импорт #соглашение #торговля

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...