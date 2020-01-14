Китай не будет снижать поставки из других стран чтобы увеличить импорт из США

Заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Цзоу Чжиу заявил, что Китай не планирует сокращать поставки из других стран для того, чтобы наращивать импорт продукции из США.

«Поскольку у Китая огромный рынок, наша торговля диверсифицирована. Уверен, что при усилиях обеих сторон торгово-экономические отношения Китая и США смогут получить новое развитие. Это благотворным образом отразится не только на Китае и США, но и на торговле всех государств мира и экономическом развитии», — отметил заместитель главы ведомства.

В среду, 15 января, в Восточном зале Белого дома состоится заключение американско-китайской сделки. В переговорах примут участие президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Первая фаза договора была согласована в декабре 2019 года. Соглашение позволит снизить дефицит США в торговле с КНР и сократить американские пошлины на китайскую продукцию.