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 Британские ученые выяснили, что поход в кино полезен для сердца

Британские ученые выяснили, что поход в кино полезен для сердца

10:23   14 Января 2020
Весь мир

Британские ученые выяснили, что поход в кино полезен для сердца

Британские ученые выяснили, что поход в кино полезен для сердца

Просмотр фильмов в кинотеатре может быть не менее полезным, чем тренировка в тренажерном зале. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает The Times.

По мнению специалистов, поход в кино можно сравнить с легкой формой кардио-тренировки, которая благотворно влияет на сердце, а также укрепляет память и внимание. Лучше всего смотреть фильм на большом экране, чтобы мозг мог полностью погрузиться в разворачивающуюся историю. 

По мнению профессора когнитивной нейробиологии UCL Джозефа Девлина, такие моменты полного погружения случаются редко. Они играют ключевую роль в формировании психической устойчивости, потому что решение проблем требует концентрации усилий для преодоления препятствий. 

Как пишет издание, ученые проанализировали состояние 51 зрителя во время просмотра фильма «Алладин» и сравнивали с контрольной группой, читающей книгу. Выяснилось, что в течение фильма частота пульса у испытуемых находилась в «полезной для сердца зоне» между 40 и 80 процентами от максимальной, что можно сравнить с полезным эффектом от легкого кардио-упражнения.

Однако газета, несмотря на все вышеуказанное, отмечает, что объем выборки в эксперименте был относительно маленький, а результаты анализа не опубликованы в рецензируемом научном журнале.

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Автор: Софья Белоцерковская
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