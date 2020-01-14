Британские ученые выяснили, что поход в кино полезен для сердца

Просмотр фильмов в кинотеатре может быть не менее полезным, чем тренировка в тренажерном зале. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает The Times.

По мнению специалистов, поход в кино можно сравнить с легкой формой кардио-тренировки, которая благотворно влияет на сердце, а также укрепляет память и внимание. Лучше всего смотреть фильм на большом экране, чтобы мозг мог полностью погрузиться в разворачивающуюся историю.

По мнению профессора когнитивной нейробиологии UCL Джозефа Девлина, такие моменты полного погружения случаются редко. Они играют ключевую роль в формировании психической устойчивости, потому что решение проблем требует концентрации усилий для преодоления препятствий.

Как пишет издание, ученые проанализировали состояние 51 зрителя во время просмотра фильма «Алладин» и сравнивали с контрольной группой, читающей книгу. Выяснилось, что в течение фильма частота пульса у испытуемых находилась в «полезной для сердца зоне» между 40 и 80 процентами от максимальной, что можно сравнить с полезным эффектом от легкого кардио-упражнения.

Однако газета, несмотря на все вышеуказанное, отмечает, что объем выборки в эксперименте был относительно маленький, а результаты анализа не опубликованы в рецензируемом научном журнале.