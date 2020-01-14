Кальюлайд посетовала, что Россия не оправдала надежд Эстонии

Эстонский президент Керсти Кальюлайд рассказала, что после прихода к власти Бориса Ельцина и распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободной и демократической страной, но эти надежды не оправдались.

Об этом эстонский лидер заявила в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine.

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия также станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось иначе. Но мы не верим, что в этом виноват народ России. Мы различаем режим и простых граждан», - добавила Кальюлайд.

Также эстонский лидер добавила, что Россия – непредсказуемая страна и остается угрозой для соседних стран, поэтому НАТО предпринимает защитные меры, хотя иногда готовность альянса противостоять угрозам и оказывается не на высоте.