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9:55   14 Января 2020
Россия

Россиянам стало сложнее получить кредит в банках

Россиянам стало сложнее получить кредит в банках

Российские банки одобрили 36,9 процента от общего числа заявок на кредит. Об этом во вторник, 14 января, сообщает РБК, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. 

Как сообщает СМИ, самое заметное снижение случилось перед новогодними праздниками. Доля подтвержденных кредитных заявок в декабре упала до 32,2 процента — это самое низкое значение с 2017 года, подсчитало НБКИ. Средний уровень одобрения ссуд в 2018 году составлял 41 процент, уточняет издание. 

С 1 января в РФ также вступил в силу последний этап ограничения предельного долга. Согласно нововведению, максимальный процент по ссудам на срок до одного года не должен превышать см долг более чем в полтора раза.

Ранее стало известно, что в России чаще остальных берут кредиты берут охранники, а также социальные и медицинские работники.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #банк #кредит #общество

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