Самолет, летевший из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в Перми
Плохое самочувствие пассажира на борту самолета авиакомпании «Сибирь», который выполнял рейс Красноярск — Москва, стало причиной вынужденной посадки в аэропорту Перми.
Об инциденте во вторник утром сообщает пресс-служба пермского аэропорта.
«В 07:33 (05:33 по московскому времени) по местному времени в аэропорту Большое Савино в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров произвел вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс Красноярск — Москва», — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что ухудшение самочувствия пассажира было вызвано низким давлением, мужчине оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.
В 08:42 (06:42 по московскому времени) совершивший вынужденную посадку самолет продолжил полет к месту назначения.