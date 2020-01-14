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9:24   14 Января 2020
Россия

Врачи в Томске спасли мальчика, проглотившего более 30 магнитных шариков

Врачи в Томске спасли мальчика, проглотившего более 30 магнитных шариков

Томские врачи врачи спасли трехлетнего мальчика, проглотившего более 30 магнитных шариков. Об этом во вторник, 14 января, сообщили в областном департаменте здравоохранения. 

«Хирурги больницы скорой медицинской помощи №2 с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик», — говорится в сообщении.

Как сообщили в облздраве, врачам удалось спасти ребенка от тяжелых последствий благодаря родителям, которые, заметив, что у мальчика болит живот, вовремя обратились за помощью.

Через несколько часов магнитный шарик, который уже проник в кишечник, мог бы соединиться с магнитными шарами, находившимися в желудке. Это привело бы к перитониту, потребовавшему более сложного хирургического вмешательства.

Главврач БСМП №2 Андрей Ковалев отметил, что за четыре года подобных случаев было более десяти, и это сложнейшие операции. Как врач, который наблюдает за последствиями проглатывания магнитов, он бы запретил продажу таких игрушек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ребенок #общество #врачи

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