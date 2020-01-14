Врачи в Томске спасли мальчика, проглотившего более 30 магнитных шариков

Томские врачи врачи спасли трехлетнего мальчика, проглотившего более 30 магнитных шариков. Об этом во вторник, 14 января, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

«Хирурги больницы скорой медицинской помощи №2 с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик», — говорится в сообщении.

Как сообщили в облздраве, врачам удалось спасти ребенка от тяжелых последствий благодаря родителям, которые, заметив, что у мальчика болит живот, вовремя обратились за помощью.

Через несколько часов магнитный шарик, который уже проник в кишечник, мог бы соединиться с магнитными шарами, находившимися в желудке. Это привело бы к перитониту, потребовавшему более сложного хирургического вмешательства.

Главврач БСМП №2 Андрей Ковалев отметил, что за четыре года подобных случаев было более десяти, и это сложнейшие операции. Как врач, который наблюдает за последствиями проглатывания магнитов, он бы запретил продажу таких игрушек.