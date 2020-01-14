Кудрин оценил масштабы воровства из федерального бюджета в России

Объемы коррупции в России измеряются триллионами рублей, для борьбы с ней Счетная палата нуждается в дополнительных полномочиях. Об этом во вторник, 14 января, заявил глава контрольного органа Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.

Кудрин отметил, что ориентируется на общие исследования, которые показывают, что уровень коррупции пока не снижается. Он подчеркнул, что ущерб от нее может измеряться триллионами рублей.

Счетная палата при выявлении финансовых нарушений может только направлять свои материалы в правоохранительные органы, которым дальше предстоит выяснить, можно ли считать эти нарушения коррупцией.

«Определенные точечные нововведения нам бы помогли более эффективно бороться с коррупцией», — заявил Кудрин.

Он уточнил, что Счетная палата нуждается в полномочиях, чтобы использовать методы, которые позволили бы доказать коррупцию или подготовить более подробные материалы для правоохранителей.

«Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи», — пояснил он.

Глава ведомства отметил, что из-за коррупции искажаются стимулы в экономике, что приводит к потерям темпов экономического роста, роста доходов населения, инвестиций и так далее.