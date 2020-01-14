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9:28   14 Января 2020
Россия

Американский суд не позволил ФАН повторно подать иск к антироссийскому Facebook

Американский суд не позволил ФАН повторно подать иск к антироссийскому Facebook

Суд в США отклонил повторный иск Федерального агентства новостей против социальной сети Facebook из-за безосновательной блокировки учетных записей издания. Об этом стало известно во вторник, 14 января.

Как сообщает ФАН, в решении федерального судьи Калифорнии Люси Кох сказано, что российское СМИ якобы вновь не представило «убедительных для суда доказательств» о нарушении первой поправки к конституции США о свободе слова.

«Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу», – цитирует РИА Новости Кох.

Федеральное агентство новостей в августе прошлого года подало иск в федеральный суд Северного округа штата Калифорния против Facebook. Российское СМИ в очередной раз потребовало от суда запретить американской соцсети блокировать аккаунт интернет-издания. 

Администрация Facebook прекрасно знала, что ФАН принадлежит к новостным организациям, однако помешала доступу подписчиков к материалам издания, которые были размещены в социальной сети, нанеся тем самым непоправимый ущерб бизнесу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #фан

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