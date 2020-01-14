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8:20   14 Января 2020
Россия

Подразделение туристической полиции появится во Владивостоке

Подразделение туристической полиции появится во Владивостоке

Туристическая полиция появится во Владивостоке. Об этом во вторник, 14 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя управления МВД по региону. 

Как сообщает ведомство, более 73 процентов туристов всего Дальнего Востока России принимает Приморский край. 

«Туристический поток продолжает расти, в связи с чем во Владивостоке с 1 февраля 2020 года создается специализированный взвод туристической полиции», — цитирует агенство собеседника. 

Подразделение туристической полиции будет создано в составе УМВД. Сотрудников нового взвода можно будет отличить по нарукавной повязке с надписью «туристическая полиция». По словам представителя ведомства, полицейские будут помогать туристам с любой просьбой и всегда подскажут, как пройти в театр или найти самое красивое место для фотографий в городе. 

Набор в новое подразделение уже объявлен, уточнил собеседник агентства Туда смогут попасть не только действующие сотрудники полиции, но и новые в этой сфере люди. Всем работникам туристической полиции предстоит пройти специальную подготовку, в том числе выучить иностранные языки и правила общения с туристами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #владивосток #политика #мвд #общество #туристическая полиция

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