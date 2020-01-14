СМИ узнали подробности первой части торговой сделки между США и Китаем

Первая часть торгового соглашения, подписание которого ожидается на текущей неделе, включает обязательства Китая по закупке американских товаров на сумму около 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на осведомленные источники.

Соглашение предусматривает, что Китай закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельхозпродукции - на 40 миллиардов. Также 35-40 миллиардов долларов Пекин должен будет потратить на услуги.

Ранее аналитики прогнозировали, что соглашение будет предусматривать обязательства КНР по закупке американских товаров из трех отраслей.

Подписание первой фазы торгового соглашения между Китаем и США ожидается уже на этой неделе. Накануне вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже прибыл в Вашингтон.