Предложенный командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару вариант соглашения с так называемым Правительством национального согласия игнорировал многие из требований ЛНА. Об этом заявил фельдмаршал в эфире телеканала «Аль-Арабия».

Хафтар отметил, что проект соглашения игнорирует многие из требований ливийской армии. Это послужило поводом для того, чтобы отложить подписание документа.

Ранее стало известно, что Хафтар настаивал на вводе его войск в Триполи и формировании правительства национального единства. Командующий ЛНА также предложил другим странам принять участие в мониторинге режима прекращения огня, а также потребовал вывести из Ливии турецких наемников и сирийских боевиков.

Напомним, 19 января в Берлине пройдет конференция, целью которой является установление мира в Ливии. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что решения, принятые на саммите, должны быть обязательно согласованы с участниками военного противостояния в Ливии.