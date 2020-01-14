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6:39   14 Января 2020
Весь мир

ПНС Ливии может покинуть Триполи после переговоров в Москве

ПНС Ливии может покинуть Триполи после переговоров в Москве

США предложили перенести госучреждения так называемого Правительства национального согласия Ливии из Триполи на фоне опасений того, что захватившие столицу банды выйдут из-под контроля ПНС на фоне внутриливийских переговоров в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение вывести террористическое ПНС Ливии выступила по видеосвязи из Триполи заместитель спецпредставителя генсека ООН в Ливии по политическим вопросам Стефани Уильямс. На семинаре в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне американские эксперты поддержали заявление о необходимости перенести из Триполи госучреждения ПНС для якобы «урегулирования конфликта».

Уильямс отмечает, что данные меры сделают Триполи для Ливийской национальной армии под руководством Фельдмаршала Халифы Хафтара «менее привлекательным». Дипломат предложила перенести столицу ПНС Ливии в Сирт, расположенный на севере страны, или в муниципальный округ Джафра на юге.

Замспецпредставителя генсека ООН подчеркнула, что сейчас «все взоры устремлены на Москву», все наблюдают за прогрессом межливийских переговоров.

Ранее ФАН сообщал, что переговоры в Москве министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продлились в понедельник более шести часов.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, делегация от ПНС уже подписала проект документа по урегулированию обстановки в стране, однако фельдмаршал Халифа Хафтар взял время до утра, чтобы изучить текст соглашения. Позже стало известно, что он покинул Москву, не подписав документ. Перемирие в Ливии, действующее с 12 января, остается в силе.

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Автор: Олег Королев
#сша #ливия #пнс ливии

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