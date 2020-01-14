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5:51   14 Января 2020
Весь мир

Около тысячи мирных жителей за сутки покинули идлибскую зону деэскалации в Сирии

Около тысячи мирных жителей за сутки покинули идлибскую зону деэскалации в Сирии

Около тысячи мирных жителей Сирии вышли из подконтрольных боевикам идлибской зоны деэскалации спустя сутки после открытия трех пунктов пропуска. Об этом сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Сергей Жмурин

Пункты для выхода мирных жителей начали работать с 13:00 мск понедельника. Они оборудованы местами для выдачи питьевой воды, оказания медицинской помощи, обеспечения горячим питанием, предметами первой необходимости и медикаментами. Также для мирных жителей организована доставка транспортом в безопасные районы страны.

Жмурин сообщил, что за сутки после открытия трех пунктов через них вернулись из зоны деэскалации почти тысячи мирных жителей. Каждый вернувшийся получает продовольственный набор, при необходимости оказывается помощь, проверяются документы.

Люди, возвращающиеся через пункт пропуска «Эль-Хадер», отмечают, что подконтрольную боевикам зону покинуть очень сложно, поскольку за машину нужно заплатить крупную сумму - 200 долларов США.

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Автор: Олег Королев
#сирия #беженцы #идлибская зона деэскалации

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