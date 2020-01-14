Госдепартамент не предупреждал посольства США в Ираке о якобы готовившихся атаках

Сотрудники Госдепа США, занимающиеся вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовящихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на дипломатические представительства в Багдада. Об этом сообщает CNN.

Телеканал со ссылкой на два источника в Госдепе сообщает, что в американском внешнеполитическом ведомстве не было известно о какой-либо угрозе американским посольства в преддверии убийства Сулеймани. Отмечается, что все диппредставительства получили предупреждение от Госдепа непосредственно перед ударом, нанесенным в ночь на 3 января. Однако, оно не касалось прямой угрозы какому-либо посольству.

Источники CNN отмечает, что Госдеп перед убийством Сулеймани не анализировал безопасность диппредставительств, угроза которой может может быть причиной для такого удара. Высокопоставленный источник заявил, что его ошеломило то, что Белый дом объяснил убийство иранского генерала якобы имеющимися у нее данными о готовящихся атаках.

3 января США убили иранского генерала Касема Сулеймани. Американские военные нанесли массированный ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада, в результате которой генерал был убит. Власти Ирана ответили авиационным ударом по американским базам в Ираке.